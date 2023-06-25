وظائف شاغرة في فروع مجموعة المجدوعي

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام، وجدة، والجبيل، وينبع، ورابغ.

تفاصيل وظائف المجدوعي القابضة

وأبرزت مجموعة المجدوعي القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي مبيعات أول/ الحلول اللوجستية (عدد وظيفتين/ الرياض).

– مشرف ساحة/ المركبات (عدد 3 وظائف/ الدمام).

– مسؤول السلامة (الرياض، وجدة، والجبيل، وينبع، ورابغ).

– سائق نقل ثقيل (عدد 50 وظيفة/ الرياض، والدمام، وجدة، وينبع، ورابغ).

– مدير المشتريات (الدمام).

– مطور برامج وتطبيقات (الشرقية).

– فاحص سيارات جديدة (عدد 4 وظائف/ الشرقية).

– مساعد موارد بشرية (عدد وظيفتين/ الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة المجدوعي القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)