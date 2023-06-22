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وظائف شاغرة في فروع مجموعة ديافيرم

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٣ مساءً
وظائف شاغرة في فروع مجموعة ديافيرم
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من بريدة، ووادي الدواسر.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– صيدلي إكلينيكي (بريدة): شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة الإكلينيكية.

– أخصائي خدمة اجتماعية (وادي الدواسر): شهادة البكالوريوس في تخصص الخدمات الاجتماعية.

شهادة البكالوريوس في تخصص التغذية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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