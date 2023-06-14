وظائف شاغرة في فروع نيوم الاجتماعية

الملحم: قدوم باولو ديبالا إلى النصر استمرار لمواسم الفشل السابقة! الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة عند 5.25 % السعودية ترفع الحظر عن استيراد اللحوم ومنتجاتها من أوغندا تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا ترقب بالأسواق العالمية لقرار الفيدرالي الأمريكي اللواء المربع يقف على إنهاء إجراءات الحجاج عبر ميناء جدة الإسلامي جماهير الهلال تطلب ترشح فهد بن نافل وظائف شاغرة لدى رعاية الطبية لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا إحصائية تكشف أسباب هجمات أسماك القرش حول العالم
أعلنت نيوم الاجتماعية “شركاء نيوم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من مشاريع الشركات المتعاقدة معها في كل من الرياض، وجازان، وتبوك، وضباء، والبدع.
وأبرزت إدارة نيوم الاجتماعية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مشروع.
– مهندس رئيسي أول/ التصاميم.
– مهندس تكليف.
– فني ميداني/ خدمات الدعم.
– مسؤول السلامة.
– مهندس تخطيط.
– أخصائي تسويق.
– مهندس ميكانيكي.
– ممرض.
وأوضحت إدارة نيوم الاجتماعية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يونيو 2023م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 9 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)