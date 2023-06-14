وظائف شاغرة في فروع نيوم الاجتماعية

أعلنت نيوم الاجتماعية “شركاء نيوم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من مشاريع الشركات المتعاقدة معها في كل من الرياض، وجازان، وتبوك، وضباء، والبدع.

تفاصيل وظائف نيوم الاجتماعية

وأبرزت إدارة نيوم الاجتماعية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع.

– مهندس رئيسي أول/ التصاميم.

– مهندس تكليف.

– فني ميداني/ خدمات الدعم.

– مسؤول السلامة.

– مهندس تخطيط.

– أخصائي تسويق.

– مهندس ميكانيكي.

– ممرض.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة نيوم الاجتماعية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يونيو 2023م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 9 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)