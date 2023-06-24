13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن وظائف شاغرة في فروع الخزف السعودي وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS شركة الفنار تعلن عن وظائف شاغرة 15 وظيفة شاغرة لدى البنك الإسلامي وظائف شاغرة بشركة حماية الاتصالات والمعلومات وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي أمطار رعدية ورياح نشطة وغبار على 9 مناطق
أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– تنفيذي مبيعات/ معدات البناء.
– مهندس تصميم كهربائي.
– أخصائي أول التصاميم.
– مدير فني/ تقنية المعلومات والاتصالات.
– مهندس بيئي.
– مدير إدارة.
وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)