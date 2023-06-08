وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار أول خدمات المرضى.

– مخطط الجرد.

– ممرض أول/ رعاية القلب.

– ممرض أول/ العناية المركزة.

– ممرض أول/ الرعاية الصحية المنزلية.

– منسق مشروع.

– مساعد منسق الفئة/ مستشار عقود.

– منسق فئة/ مستشار عقود.

– طبيب تخدير عام.

– طبيب جراحة تجميلية.

– طبيب عام.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)