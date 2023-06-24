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وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ صباحاً
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإعلام، العلاقات العامة، إدارة الأعمال)؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الالتزام البيئي

وأبرز المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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أمير الشرقية يشدد على ضرورة رفع مهارات وقدرات شباب الصحفيين والإعلاميين

– مدير إدارة المواد الإعلامية.

– مدير إدارة النادي الاجتماعي.

– مدير إدارة العلاقات الإعلامية.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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