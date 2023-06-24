وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإعلام، العلاقات العامة، إدارة الأعمال)؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.
وأبرز المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير إدارة المواد الإعلامية.
– مدير إدارة النادي الاجتماعي.
– مدير إدارة العلاقات الإعلامية.
وأوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)