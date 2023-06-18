وظائف شاغرة في مركز الشراكات الإستراتيجية حلمي بكر يتزوج مجددًا في سن الـ 85 تعليق سكالوني على غياب ميسي عن مباراة الأرجنتين وإندونيسيا وصول أكثر من مليون و200 ألف حاج من خارج السعودية مجلس جامعة حفر الباطن يناقش البرامج الدراسية المدفوعة وظائف شاغرة بفروع متاجر الرقيب تفاصيل عرض النصر لحكيم زياش صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة لايفيرا للصناعات الدوائية وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن المحكمة العليا تستعد لاستقبال ما يرد حول رؤية هلال ذي الحجة
أعلن المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة مركز الشراكات الإستراتيجية أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول شراكات إستراتيجية وتطوير أعمال.
– مدير الشراكات الإستراتيجية وتطوير الأعمال.
– أخصائي شراكات إستراتيجية وتطوير أعمال.
وأوضحت إدارة مركز الشراكات الإستراتيجية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)