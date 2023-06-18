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وظائف شاغرة في مركز الشراكات الإستراتيجية

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٠ مساءً
وظائف شاغرة في مركز الشراكات الإستراتيجية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الشراكات الإستراتيجية

وأبرزت إدارة مركز الشراكات الإستراتيجية أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول شراكات إستراتيجية وتطوير أعمال.

– مدير الشراكات الإستراتيجية وتطوير الأعمال.

– أخصائي شراكات إستراتيجية وتطوير أعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مركز الشراكات الإستراتيجية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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