وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد

وأبرزت إدارة مستشفى الملك خالد للعيون ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مكتب الإستراتيجية والمشاريع: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع، الهندسة، تقنية المعلومات).

– مساعد رئيس قسم الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، الإدارة العامة، إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات).

– أخصائي بصريات/ الفحص: شهادة البكالوريوس في تخصص فحص البصريات، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 18 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)