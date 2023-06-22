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وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٦ مساءً
وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك عبدالله

وأبرزت إدارة مستشفى الملك عبدالله، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي تخطيط أول.

– أخصائي مشتريات أول.

– مدير التخطيط.

– مهندس سلامة أول.

– سكرتير تنفيذي.

– استشاري الطب النفسي.

– فني أول مختبر أسنان.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 9 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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