وظائف شاغرة في مصرف الراجحي

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أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة مصرف الراجحي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي حوكمة أمن المعلومات.
– أخصائي مراقبة أمن المعلومات.
– أخصائي مركز عمليات أمن المعلومات.
– أخصائي ذكاء أمن المعلومات.
– أخصائي تحليلات مكافحة الاحتيال.
– أخصائي مكافحة الاحتيال.
وأوضحت إدارة مصرف الراجحي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)