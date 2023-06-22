وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف ساتورب

وبيّنت شركة مصفاة ساتورب، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل أول معدات/ رئيسي: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مشرف الأمن: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن الصناعي، أو الهندسة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مصفاة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)