وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول

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أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وتعليمية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في كل من الدمام، والخفجي.
وبيّنت إدارة المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل التقييم الفني (عدد وظيفتين/ الدمام).
– محلل ضمان الجودة (الخفجي).
– محلل التقييم الأكاديمي (الدمام).
– مطور مناهج (الدمام).
– موظف الرواتب (الدمام).
وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)