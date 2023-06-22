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وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وتعليمية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في كل من الدمام، والخفجي.

تفاصيل وظائف معهد خدمات البترول

وبيّنت إدارة المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محلل التقييم الفني (عدد وظيفتين/ الدمام).

– محلل ضمان الجودة (الخفجي).

– محلل التقييم الأكاديمي (الدمام).

– مطور مناهج (الدمام).

– موظف الرواتب (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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