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وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محلل بيانات.

– مصمم حلول.

– مصمم جرافيك.

– محلل أمن سيبراني.

– مهندس دعم.

– خبير رئيسي إدارة أمن الأنظمة.

– مدير أنظمة أول.

– خبير إدارة البريد الإلكتروني.

– خبير إدارة الهويات والصلاحيات.

– مهندس شبكات.

– مساعد إداري.

– مدير مشروع.

– مهندس حلول أول.

– خبير حماية الوصول.

– مهندس حلول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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