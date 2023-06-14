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وظائف شاغرة في هيئة تنظيم المياه والكهرباء

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٨ مساءً
وظائف شاغرة في هيئة تنظيم المياه والكهرباء
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من إدارة الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المياه والكهرباء

وأبرزت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– اختصاصي تراخيص: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو القانون).

– اختصاصي علاقات المرخص لهم: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– محلل أول قانوني (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأنظمة، القانون، الشريعة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل ثاني مراجعة داخلية: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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