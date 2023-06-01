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وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف أمنية وصحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أمن.

– طبيب أمراض جلدية.

– أخصائي أول مختبرات إكلينيكي.

– فني معالجة معقمة.

– طبيب جراحة القلب والصدر.

– مدقق حسابات.

– طبيب تخدير.

– مرض أول/ رعاية ما بعد التخدير.

– طبيب رعاية أولية.

– استشاري مساعد/ الجراحة العامة.

– أخصائي طب الأسرة.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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