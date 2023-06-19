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وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي في 6 مدن

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي في 6 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والطائف، والمدينة المنورة، وشقراء، والخبر.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف التجارة.

– ممثل مبيعات/ صالة عرض.

– مهندس/ الصيانة المساعدة.

– منسق اللوجستيات.

– منسق مستودع.

– مشرف اكتساب وتطوير المواهب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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