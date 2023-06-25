وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية القطرية

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أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت شركة الخطوط الجوية القطرية أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– منسق العمليات الرقمية والتسويق (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو أي تخصص ذي الصلة.
– وكيل أول خدمات المطار (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة الخطوط الجوية القطرية، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)