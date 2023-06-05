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وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف الخطوط القطرية

وأبرزت شركة الخطوط الجوية القطرية أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– وكيل خدمات المطار (الرياض).

– وكيل أول خدمات المطار (الرياض).

– وكيل خدمات المطار (المدينة المنورة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخطوط الجوية القطرية، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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