وظائف شاغرة لدى الشراكات الإستراتيجية

أعلن المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الشراكات الإستراتيجية

وأبرزت إدارة مركز الشراكات الإستراتيجية أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المخاطر، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

– أخصائي أول إدارة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة البيانات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مركز الشراكات الإستراتيجية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)