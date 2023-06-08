وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي

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أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الأمانة العامة للمجلس الصحي في مدينة الرياض.
وبيّنت إدارة المجلس الصحي أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل بيانات/ وحدة أداء النظام واستدامته: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة المعلومات، علم البيانات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– باحث أنظمة صحية/ الإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية: شهادة الماجستير في تخصصات: (الصحة العامة، أو الإدارة الصحية، أو اقتصاديات صحية).
وأوضحت إدارة المجلس الصحي أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)