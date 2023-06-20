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وظائف شاغرة لدى المراعي في 3 مدن

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
وظائف شاغرة لدى المراعي في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والخرج.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير المواهب (الرياض).

– فني أنظمة إطفاء (الدمام).

– مسؤول تخطيط الصيانة (الخرج).

– مسؤول العلاقات العامة/ المبيعات (الدمام).

– مشرف تخطيط التوريدات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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