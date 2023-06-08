وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للأوقاف

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية للرجال والنساء في مقرها الرئيسي (بالرياض) لحملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:
– أخصائي مخاطر
– أخصائي أول إعلام
– أخصائي ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية
– إدارة أعمال
– القانون
– الشريعة
– الأنظمة
– نظم معلومات إدارية
– إدارة المخاطر
– أمن المعلومات
– علوم الحاسب
– نظم معلومات حاسب
– الأمن السيبراني
– الإعلام
– الاتصال
– العلاقات العامة
– التسويق
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– استيفاء المعايير المذكورة في المتطلبات من حيث المؤهلات والمهارات.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– رواتب تنافسية.
– تأمين صحي يغطي الموظفين وأبناءهم وآباءهم.
– بدل تعليم للأطفال.
– خصومات حصرية للموظفين.
– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا