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لحملة مؤهل البكالوريوس

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للأوقاف

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للأوقاف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية للرجال والنساء في مقرها الرئيسي (بالرياض) لحملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:

 الوظائف المتاحة:

– أخصائي مخاطر
– أخصائي أول إعلام
– أخصائي ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة أعمال
– القانون
– الشريعة
– الأنظمة
– نظم معلومات إدارية
– إدارة المخاطر
– أمن المعلومات
– علوم الحاسب
– نظم معلومات حاسب
– الأمن السيبراني
– الإعلام
– الاتصال
– العلاقات العامة
– التسويق

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– استيفاء المعايير المذكورة في المتطلبات من حيث المؤهلات والمهارات.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

المزايا:

– رواتب تنافسية.
– تأمين صحي يغطي الموظفين وأبناءهم وآباءهم.
– بدل تعليم للأطفال.
– خصومات حصرية للموظفين.
– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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