وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للأوقاف

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية للرجال والنساء في مقرها الرئيسي (بالرياض) لحملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:

الوظائف المتاحة:

– أخصائي مخاطر

– أخصائي أول إعلام

– أخصائي ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية

التخصصات المطلوبة:

– إدارة أعمال

– القانون

– الشريعة

– الأنظمة

– نظم معلومات إدارية

– إدارة المخاطر

– أمن المعلومات

– علوم الحاسب

– نظم معلومات حاسب

– الأمن السيبراني

– الإعلام

– الاتصال

– العلاقات العامة

– التسويق

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– استيفاء المعايير المذكورة في المتطلبات من حيث المؤهلات والمهارات.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

المزايا:

– رواتب تنافسية.

– تأمين صحي يغطي الموظفين وأبناءهم وآباءهم.

– بدل تعليم للأطفال.

– خصومات حصرية للموظفين.

– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا