وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

حقيقة حرمان برشلونة من المشاركة بدوري أبطال أوروبا لقطات لسقوط صاروخ على طريق مزدحم بالسيارات في أوكرانيا لحظة تقطيع الكعكة في حفل زفاف ولي عهد الأردن والأميرة رجوة رسالة ميسي الوداعية إلى خوردي آلبا زفة ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة بصوت فنان العرب محمد عبده الشؤون النسائية بالمسجد النبوي ترفع جاهزيتها لاستقبال طلائع الحجاج سبب اعتذار محمد مران إلى تاليسكا لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية الأمريكية 3 هدايا لـ الاتحاد بعد تصدره ترتيب الدوري السعودي حرائق غابات مستعرة تجبر آلاف الكنديين على الهروب
أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وأمنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة طيبة للمقاولات والصيانة، وشركة دار المعدات الطبية والعلمية، وشركة رضايات المحدودة، وشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، وشركة طويق للصيانة والتشغيل المحدودة” في كل من ينبع، والجبيل.
وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني كهرباء (ينبع).
– فني تكييف وتبريد (ينبع).
– مشرفة تغذية (ينبع).
– منسق أنشطة (الجبيل).
– كاتب استلام وتسليم (الجبيل).
– مشرف ورشة (الجبيل).
– حارس أمن (الجبيل).
وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)