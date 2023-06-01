وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وأمنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة طيبة للمقاولات والصيانة، وشركة دار المعدات الطبية والعلمية، وشركة رضايات المحدودة، وشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، وشركة طويق للصيانة والتشغيل المحدودة” في كل من ينبع، والجبيل.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني كهرباء (ينبع).

– فني تكييف وتبريد (ينبع).

– مشرفة تغذية (ينبع).

– منسق أنشطة (الجبيل).

– كاتب استلام وتسليم (الجبيل).

– مشرف ورشة (الجبيل).

– حارس أمن (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)