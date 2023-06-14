وظائف شاغرة لدى رعاية الطبية

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمستشفيات التابعة لها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف رعاية الطبية

وأبرزت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول أنظمة التشغيل.

– فني أعصاب/ تخطيط الدماغ.

– أخصائي معالج فيزيائي.

– فني سلامة/ مكافحة الحرائق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)