وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو لحديثي التخرج وذوي الخبرة

أعلنت شركة أرامكو عن وظائف لحديثي التخرج أو (ذوي الخبرة)، من حملة (البكالوريوس فأعلى، الدبلوم، الثانوية)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- المرشحون حديثو التخرج:

– حديثو التخرج (أو خبرة لا تزيد عن 3 سنوات).

– درجة البكالوريوس فأعلى بنظام الدراسة (دوام كامل).

– معدل تراكمي بحد أدنى (2 من 4) أو (3 من 5) في التخصصات الفنية (الهندسة وعلوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات وعلوم الأرض والجيوفيزياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات وغيرها) أو ما يماثلها بدرجات النظم الدراسية المطبقة في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وغيرها.

– معدل تراكمي بحد أدنى (2.5 من 4) أو (3.5 من 5) في التخصصات الإدارية (المحاسبة والإدارة والتسويق والاقتصاد والقانون واللغة الإنجليزية والعلاقات العامة وغيرها) أو ما يماثلها بدرجات النظم الدراسية المطبقة في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وغيرها.