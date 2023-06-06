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وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو لحديثي التخرج وذوي الخبرة

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢١ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو لحديثي التخرج وذوي الخبرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أرامكو عن وظائف لحديثي التخرج أو (ذوي الخبرة)، من حملة (البكالوريوس فأعلى، الدبلوم، الثانوية)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- المرشحون حديثو التخرج:

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–  حديثو التخرج (أو خبرة لا تزيد عن 3 سنوات).
– درجة البكالوريوس فأعلى بنظام الدراسة (دوام كامل).
– معدل تراكمي بحد أدنى (2 من 4) أو (3 من 5) في التخصصات الفنية (الهندسة وعلوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات وعلوم الأرض والجيوفيزياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات وغيرها) أو ما يماثلها بدرجات النظم الدراسية المطبقة في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وغيرها.

– معدل تراكمي بحد أدنى (2.5 من 4) أو (3.5 من 5) في التخصصات الإدارية (المحاسبة والإدارة والتسويق والاقتصاد والقانون واللغة الإنجليزية والعلاقات العامة وغيرها) أو ما يماثلها بدرجات النظم الدراسية المطبقة في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وغيرها.
– تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء الذي تم بموجبه الموافقة على النظام الجديد لممارسة المهن الهندسية، فإن جميع المهندسين الذين يتقدمون بطلب للعمل لدى أرامكو السعودية ملزمون بالتسجيل رسميًا لدى الهيئة السعودية للمهندسين والحصول على الاعتماد المهني المطلوب وإرفاق أية مستندات ضرورية مع طلب التسجيل للوفاء بهذا الشرط.

2- المرشحون ذوو الخبرة:

– درجة البكالوريوس فأعلى أو درجة (الدبلوم) أو شهادة المرحلة (الثانوية) بنظام الدراسة (دوام كامل).
– خبرة عملية لا تقل عن (3) سنوات.
– يندرج المتقدمون الذين تزيد مدة خبرتهم عن ثلاث سنوات تحت فئة ذوي الخبرة، وتبحث أرامكو السعودية عن موظفين متفوقين مؤهلين.

التخصصات المطلوبة (لحملة البكالوريوس فأعلى):

– نظم المعلومات الإدارية.
– إدارة الأعمال.
– المالية.
– المحاسبة.
– التسويق.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– إدارة المشاريع.
– الموارد البشرية.
– الاقتصاد.
– هندسة الحاسب.
– هندسة البرمجيات.
– هندسة الشبكات.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– أمن المعلومات.
– علم فيزياء الأرض.
– علوم الأرض.
– الكيمياء.
– الفيزياء.
– تقنية النانو.
– العلوم البحرية.
– علوم الطاقة.
– علوم البيئة.
– الرياضيات.
– الإحصاء.
– هندسة البترول.
– الهندسة الكيميائية.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الكهربائية.
– الهندسة المدنية.
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة البحرية.
– هندسة الطيران.
– هندسة السلامة.
– هندسة الحماية من الحرائق.
– التصميم الداخلي.
– تصميم الجرافيك.
– العلاقات العامة.
– الاتصالات والوسائط المتعددة.
– الصحافة.
– الأدب الإنجليزي.
– اللغة العربية.
– العلوم السياسية.
– علوم المكتبات.
– القانون.
– القانون الدولي.
– قانون الشركات.
– القانون السياسي.
– العدالة الجنائية.
– العلوم الجنائية.
– الشريعة الإسلامية.
– الدراسات الإسلامية.
.. وغيرها من التخصصات.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح طوال العام.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
1- المرشحون حديثو التخرج:
اضغط هنا

2- المرشحون ذوو الخبرة:
اضغط هنا

 

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