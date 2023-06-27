وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في محافظة الخبر.
وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محاسب أول جرد/ المخزون: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية).
– أخصائي التجارة الإلكترونية: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات، التسويق، إدارة الأعمال).
– مسؤول متجر البيع بالتجزئة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم الداخلي، أو العمارة).
وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)