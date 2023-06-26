وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي

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أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الجودة والصحة والسلامة والبيئة (الرياض).
– مدير تقنية المعلومات (الخبر).
– أخصائي مسح وتجميع الأصول (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية).
وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)