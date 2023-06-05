وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.
وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– استشاري مساعد طب أعصاب الأطفال.
– استشاري مساعد الطب الباطني/ طب الغدد الصماء.
– استشاري طب أعصاب الأطفال.
– أخصائي أول نظم معلوماتية صحية.
– مطور واجهات المستخدم.
– كبير مهندسي مركز البيانات.
– مدير مشروع تقنية المعلومات.
– مدير أول مشاريع تقنية المعلومات.
– أخصائي تمريض/ فريق خدمة الوصول الوريدي.
– أخصائي تمريض/ العناية بالجروح.
وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 13 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)