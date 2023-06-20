وظائف شاغرة لدى مركز التعليم الإلكتروني

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز التعليم الإلكتروني

وأبرز المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مختص ابتكار أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم، أو الابتكار)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير قسم الإعلام: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإعلام، الاتصال التسويقي، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– باحث تصميم أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم، أو الابتكار)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ20 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)