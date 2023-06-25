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وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ مساءً
وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف ساتورب

وبيّنت شركة مصفاة ساتورب، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مهندس أول عمليات التشغيل: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.

– مهندس مراقبة العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مصفاة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)

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