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وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ صباحاً
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض (الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للزكاة سابقاً) عن طرح عدد من الوظائف للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– أخصائي استخبارات التهديدات (Threat Intelligence Lead Specialist)
– أخصائي أول حوكمة (Governan Senior Specialist)
– أخصائي شكاوي العملاء (Compliance Specialist)
– أخصائي رئيسي للمراجعة والاعتراضات (Lead Project Manager)
– أخصائي التقارير والتحليلات (Data Center Operations Manager)
– محلل أول في التهرب الضريبي ( Evasion Senior Investinator)
– مدير قسم التوثيق ( Permanent Documentation)
– أخصائي الاستراتيجية والأداء (Performance Management  Specialist)
– أخصائي أول إدارة الفعاليات ( Duty F& E – Commerce Operation Senior Specialist)
– أخصائي أول عمليات التجارة الالكترونية والسوق الحرة ( Evasion Senior Investigator)
– مدير قسم عمليات إدارة التكامل ( Tntegration Management Operation Section Manager)
– أخصائي رئيسي تبادل المعلومات ( Exchang of Information L ead Specialist)

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– العلاقات العامة
– الاتصال
– علوم الحاسب
– علوم البيانات
– تقنية المعلومات
– إدارة تقنية المعلومات

طريقة التقديم:

يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

 

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