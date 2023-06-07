وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض (الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للزكاة سابقاً) عن طرح عدد من الوظائف للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
– أخصائي استخبارات التهديدات (Threat Intelligence Lead Specialist)
– أخصائي أول حوكمة (Governan Senior Specialist)
– أخصائي شكاوي العملاء (Compliance Specialist)
– أخصائي رئيسي للمراجعة والاعتراضات (Lead Project Manager)
– أخصائي التقارير والتحليلات (Data Center Operations Manager)
– محلل أول في التهرب الضريبي ( Evasion Senior Investinator)
– مدير قسم التوثيق ( Permanent Documentation)
– أخصائي الاستراتيجية والأداء (Performance Management Specialist)
– أخصائي أول إدارة الفعاليات ( Duty F& E – Commerce Operation Senior Specialist)
– أخصائي أول عمليات التجارة الالكترونية والسوق الحرة ( Evasion Senior Investigator)
– مدير قسم عمليات إدارة التكامل ( Tntegration Management Operation Section Manager)
– أخصائي رئيسي تبادل المعلومات ( Exchang of Information L ead Specialist)
– إدارة الأعمال
– العلاقات العامة
– الاتصال
– علوم الحاسب
– علوم البيانات
– تقنية المعلومات
– إدارة تقنية المعلومات
يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.