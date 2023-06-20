وظائف شاغرة لدى هيئة تطوير حائل

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أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في منطقة حائل.
وأبرزت هيئة تطوير منطقة حائل، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير تحليل بيانات البرامج والمشاريع: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (الهندسة، إدارة المشاريع).
– فني دعم تقنية المعلومات (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، نظم المعلومات)، أو ما يعادلها.
– أخصائي تحليل نظم المعلومات/ التطبيقات: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (الهندسة، نظم المعلومات).
– أخصائي المستودعات والأصول: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (الإدارة، الإدارة المالية).
وأوضحت هيئة تطوير منطقة حائل، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يونيو 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يوليو 2023م
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)