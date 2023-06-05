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وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول المعلومات الاستباقية السيبرانية.

– مهندس أول أمن التطبيقات.

– أخصائي أول الدعم الفني.

– مستشار رئيسي للإستراتيجية والحوكمة.

– أخصائي حوكمة الأمن السيبراني.

– خبير هيكلة حلول.

– أخصائي أول التحقيق الجنائي الرقمي.

– خبير أول الأمن السيبراني.

– مهندس إدارة الثغرات الأمنية.

– أخصائي أول الرصد والاستجابة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يوينو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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