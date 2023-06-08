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وظائف شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
وظائف شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بشرورة، ومستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر، ومركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، ومستشفى القوات المسلحة بجازان، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– قابلة (عدد وظيفتين).

– أخصائي تمريض/ عناية مركزة أطفال حديثي الولادة (عدد وظيفتين).

– أخصائي تمريض/ صحة عامة.

– أخصائي تمريض/ العناية المركزة (عدد وظيفتين).

– أخصائي تمريض/ العمليات.

– أخصائي تمريض/ الطوارئ (عدد وظيفتين).

– أخصائي تمريض/ الجراحة (عدد 10 وظائف).

– فني مختبرات طبية (عدد 7 وظائف).

– أخصائي تمريض/ جراحة القلب (عدد 3 وظائف).

– أخصائي تمريض مساعد (عدد 10 وظائف).

– أخصائي تمريض/ عناية مركزة أمراض القلب بالغين (عدد 5 وظائف).

– أخصائي تمريض/ عناية مركزة جراحة الأطفال (عدد 15 وظيفة).

– أخصائي تمريض/ عناية مركزة أمراض القلب أطفال (عدد 11 وظيفة).

– أخصائي تمريض/ وحدة العناية المركزة للقلب (عدد 11 وظيفة).

– أخصائي تمريض/ جراحة القلب أطفال (عدد 5 وظائف).

– أخصائي تمريض/ غرفة عمليات القلب (عدد 13 وظيفة).

– أخصائي تمريض/ مختبر قسطرة القلب (عدد 11 وظيفة).

– أخصائي تمريض/ أمراض القلب للبالغين (عدد 7 وظائف).

– ممرض قانوني أول (عدد 100 وظيفة).

– أخصائي طب باطنة عام.

– طبيب نائب مخ وأعصاب.

– أخصائي تمريض/ وحدة العناية المركزة للقلب للأطفال.

– أخصائي تمريض/ جناح القلب للأطفال.

– أخصائي تمريض إكلينيكي.

– مشرف تمريض.

– أخصائي أول تميز التمريض (عدد وظيفتين).

– أخصائي تمريض/ وصول الأوعية الدموية (عدد 3 وظائف).

– أخصائي تمريض/ تقنيات إدارة الألم.

– أخصائي تمريض العناية المركزة (عدد 15 وظيفة).

– أخصائي تمريض وحدة القلب (عدد 5 وظائف).

– أخصائي تمريض طوارئ (عدد 40 وظيفة).

– أخصائي تمريض/ الابتكار الإكلينيكي والبحث.

– أخصائي تمريض/ محطة تنويم الباطنة (عدد 50 وظيفة).

– أخصائي تمريض/ موارد العناية بالجروح (عدد وظيفتين).

– أخصائي تمريض/ محطة تنويم الجراحة (عدد 30 وظيفة).

– أخصائي تمريض/ محطة تنويم أطفال (عدد 20 وظيفة).

– أخصائي تمريض العناية المركزة للأطفال (عدد 10 وظائف).

– أخصائي تمريض عناية حديثي الولادة (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي تمريض النساء والولادة (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي تمريض عمليات (عدد 5 وظائف).

– أخصائي تمريض غسيل كلى (عدد 15 وظيفة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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