وظائف شاغرة للجنسين في جمعية تأهيل

أعلنت جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية “تأهيل”، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وأمنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعية في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف جمعية تأهيل

وأبرزت الجمعية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي علاج وظيفي (للرجال).

– أخصائي علاج طبيعي (للجنسين).

– أخصائي نفسي/ تربوي (للجنسين).

– أخصائي سمع ونطق/ طبي (للجنسين).

– أخصائي نطق/ تربوي (للجنسين).

– أخصائي تنمية مهارات (للجنسين).

– أخصائي تأهيل مجتمعي ومهني (للنساء).

– مساعد إداري (للرجال).

موظف استقبال (للجنسين).

– سائق (للرجال).

– موظف أمن (للرجال).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الجمعية، أنّ على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني: ([email protected])، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يونيو 2023م.