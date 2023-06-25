وظائف شاغرة للسائقين بفروع شركة غازكو

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، على مسمى “سائق ناقلة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المدينة المنورة، وجدة، والدمام، والرياض.
وبيّنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، أن شروط الوظائف المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حامل رخصة قيادة نقل ثقيل سارية المفعول.
– ألا يتجاوز العمر عن 45 سنة.
– أن يكون لدى المتقدم الرغبة بالعمل بين مدن المملكة.
وأوضحت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)