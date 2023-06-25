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في عددٍ من التخصصات

وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ مساءً
وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير قسم تجربة المستخدم.
  2. مهندس أول عمليات الشبكة.
  3. أخصائي عمليات التطبيق.
  4. مدير إدارة الإصدار.
  5. مهندس برمجيات رئيسي.
  6. والمزيد…

طريقة التقديم: 

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)

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