وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)