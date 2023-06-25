وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مدير قسم تجربة المستخدم. مهندس أول عمليات الشبكة. أخصائي عمليات التطبيق. مدير إدارة الإصدار. مهندس برمجيات رئيسي. والمزيد… طريقة التقديم: أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)