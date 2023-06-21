وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض (الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للزكاة سابقاً) عن طرح عدد من الوظائف للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى في الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

تفاصيل الوظائف

– أخصائي رئيسي التقارير والتحليلات (Reporting & Analytics Lead Specialist)

– أخصائي ضمان الإيرادات (Revenue Assurance Senior Specialist)

– مدير إدارة العلامات التجارية (Brand Management Director)

– مهندس برمجيات رئيسي (Software Lead Engineer)

التخصصات المطلوبة:

– تحليلات البيانات

– المالية

– المحاسبة

– الاتصالات

– تكنولوجيا المعلومات

– علوم الكومبيوتر

– أو ما يعادلها

نبذة عن الهيئة:

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

طريقة التقديم:

أشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا