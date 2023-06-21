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لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض

وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ صباحاً
وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض (الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للزكاة سابقاً) عن طرح عدد من الوظائف للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى في الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

تفاصيل الوظائف

أخصائي رئيسي التقارير والتحليلات (Reporting & Analytics Lead Specialist)
– أخصائي ضمان الإيرادات (Revenue Assurance Senior Specialist)
– مدير إدارة العلامات التجارية (Brand Management Director)
– مهندس برمجيات رئيسي (Software Lead Engineer)

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التخصصات المطلوبة:

– تحليلات البيانات
– المالية
– المحاسبة
– الاتصالات
– تكنولوجيا المعلومات
– علوم الكومبيوتر
– أو ما يعادلها

نبذة عن الهيئة:

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

طريقة التقديم:

أشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا

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