وظائف هندسية وإدارية شاغرة في BAE SYSTEMS

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض، والمجمعة، والظهران، وجدة.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس صيانة (الطائف).

– مصمم جرافيك (الرياض).

– رئيس فريق خطط الأسطول/ التايفون (الطائف).

– مستشار الاختبار والمحاكاة (الرياض).

– رئيس السلامة والصحة والبيئة (المجمعة).

– مفتش ضمان الجودة (الظهران).

– مهندس المقاييس (الظهران).

– رئيس فريق الجودة/ الحوكمة (الطائف).

– أخصائي إدارة الطلب (جدة).

– مهندس الحلول/ مركز البيانات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت BAE SYSTEMS ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 13 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)