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وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ياسرف

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٨ مساءً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ياسرف
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف ياسرف

وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس تفتيش/ الصيانة (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية).

– مشرف وحدة التفتيش: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية)، أو ما يعادلها.

– مهندس تآكل: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.

– محلل نظم تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا

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