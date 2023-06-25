وفاة أول مريض شُخّص بـالتوحد

توفي أوّل مريض يُشخَّص بالتوحّد عن عمر ناهز 89 عامًا، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.

أول مريض بالتوحد

وشخصت مجموعة أطباء في العام 1943 الأمريكي دونالد تريبليت، بأنه أول مريض حامل لاضطراب عصبي معرفي يسمّى التوحد.

وبحسب وسائل الإعلام، فقد كان يبلغ حينها عشر سنوات. وكانت تلك الحالة الأولى من الإصابة بالتوحّد التي تُحدَّد في المجال الطبي.