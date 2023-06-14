مساعي فرنسية لإقناع ماسك بافتتاح مصنع عملاق على أراضيها مرشح رئاسة نادي الاتحاد : لو حصلت على 5% من نسبة الأصوات مكسب لي ! خطأ هندسي في فيلا يكلف صاحبه 200 ألف ريال السند: برامج توعوية وميدانية تلبي احتياجات الحجاج الفيدرالي الأمريكي: ملتزمون بكبح التضخم عند 2% السبب الحقيقي وراء إيقاف ميسي في مطار الصين وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد آل سعود مقتل 78 شخصًا في غرق مركب قبالة السواحل اليونانية استئصال أكبر وأثقل حصوة كلوية بالعالم استقبال حجاج بيت الله الحرام بالهدايا ضمن مبادرة حفاوة
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 26 / 11 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن في محافظة جدة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.