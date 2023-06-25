وفاة ثاني فنان عراقي خلال أقل من 24 ساعة

توفي الفنان العراقي رضا طارش، اليوم الأحد، بعد معاناة مع المرض ليلحق بزميله فلاح إبراهيم الذي سبقه بساعات في العراق.

نقابة الفنانين في العراق

ونعت نقابة الفنانين في العراق طارش، في بيان رسمي، وهو بيان النعي الثاني الذي تصدره النقابة خلال أقل من 24 ساعة.

والفنان رضا طارش من مواليد 1968، شارك في العشرات من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية، ويعد أحد أبرز الفنانين الكوميديين في العراق.