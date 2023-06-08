وفاة مؤسفة لرياضية جزائرية

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تسببت صعقة كهربائية، الاثنين الماضي، في مقتل بطلة الكاراتيه الجزائرية الصاعدة وسام إيسغد، المنتمية لـ”نادي الشباب الرياضي- بابا أحسن” في الجزائر العاصمة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، اهتزت أسرة الكاراتيه الجزائرية على وقع خبر رحيل واحدة من خيرة رياضيي الكاراتيه.
وتقدم رئيس “الاتحادية الجزائرية للكاراتيه”، ياسين قوري، في منشور عبر صفحة الاتحادية على “فيسبوك” بأحر التعازي القلبية لعائلة الفقيدة التي تبلغ من العمر 17 عامًا.
من المعروف أن البطلة الراحلة كانت تحضّر لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، قسم 3 علمي، في “ثانوية الشهيد عمار سواس – بابا حسن” في العاصمة الجزائرية.
وقد أحدثت هذه الفاجعة صدمة بين سكان حي بابا حسن، وأكد أحدهم أنه بعد تعرضها لصاعقة وهي تستحم تم نقل الشابة للمستشفى القريب لكن محاولات إنعاشها باءت بالفشل.