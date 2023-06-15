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بعد صراع مع المرض

وفاة نجم مانشستر يونايتد السابق جوردون ماكوين

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٧ مساءً
وفاة نجم مانشستر يونايتد السابق جوردون ماكوين
المواطن - فريق التحرير

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توفي مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب أسكتلندا السابق، جوردون ماكوين، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وفاة جوردون ماكوين

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا”: “ماكوين، والذي امتدت مسيرته 16 عامًا بين السبعينيات والثمانينيات، تضمنت لعبه لأندية سانت ميرين وليدز ومانشستر يونايتد، وتم تشخيص إصابته بمرض الخرف في أوائل عام 2021”.

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وذكر بيان عن عائلة جوردون ماكوين: “بقلوب مثقلة، نعلن وفاة الزوج المحب والأب والجد.. نأمل في أنه بالإضافة للذكريات الكروية الرائعة للأندية والمنتخب، أن يتذكره الجميع بالحب والضحك والشجاعة التي تحلى بها في مسيرته وفي حياته العائلية، وآخرها معركته ضد المرض”.

جوردون ماكوين
ماكوين – المصدر dailyrecord

مسيرة مميزة

وكان جوردون ماكوين من بين المدافعين البارزين في فترته، ولعب 30 مباراة دولية مع منتخب أسكتلندا الأول لكرة القدم بين عامي 1974 و1981.

وبرز اسمه في الكرة الإنجليزية بعد انتقاله إلى ليدز قادمًا من سانت ميرين في عام 1972، وساعد الفريق على الفوز بلقب الدوري في موسم 1973/ 1974، ولعب دورًا كبيرًا في الوصول لنهائي كأس أوروبا للأندية (دوري أبطال أوروبا حاليًا) في عام 1975.

جوردون ماكوين
ماكوين – المصدر manutd

وانضم جوردون ماكوين، الذي غاب عن ليدز في النهائي أمام بايرن ميونيخ بسبب الإيقاف، إلى الغريم التقليدي لفريقه مانشستر يونايتد في عام 1978، وفاز معه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1983.

وتسببت الإصابة في حرمانه من المشاركة في كأس العالم 1978 بالأرجنتين، بعدما لعب للمنتخب الأسكتلندي للمرة الأولى في عام 1974 أمام بلجيكا.

وفاة جوردون ماكوين
ماكوين – المصدر manutd

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