والد مسلي آل معمر في ذمة الله

تقدم نادي النصر ببرقية التعازي إلى مسلي آل معمر رئيس النادي المنتهية ولايته، وذلك بعد وفاة والده مساء أمس الأحد.

ونشر النادي بيانًا عبر حسابه في “تويتر” قائلًا فيه: “يتقدم النادي نيابة عن أعضائه الذهبيين وجماهيره وكافة منسوبيه بأحر التعازي وصادق المواساة لـ مسلي آل معمر في وفاة والده، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وعلى الفور تقدمت جماهير ومحبو النصر ببرقيات التعازي إلى آل معمر.