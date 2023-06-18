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مخاوف من تفاقم الحصيلة

وفاة 96 شخصًا في الهند بسبب الحر

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ مساءً
وفاة 96 شخصًا في الهند بسبب الحر
المواطن - فريق التحرير

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لقي 96 شخصًا على الأقل حتفهم في الهند؛ بسبب موجة حر شديدة، وسط مخاوف من تفاقم الحصيلة، وفقًا لمسؤولين في الهند، اليوم الأحد.

وفيات الهند

وسجلت الوفيات في اثنتين من أكثر ولايات الهند اكتظاظًا بالسكان، وهما بيهار وأوتار برادش، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

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وكانت سلطات الولايتين في الهند قد حذرت السكان الذين تجاوزوا الستين عامًا ومن يعانون اضطرابات صحية من الخروج خلال النهار، وحثتهم على أن يلزموا بيوتهم.

وفي ولاية أوتار برادش، وصل عدد ضحايا الحر إلى 54، وهم جميعًا في مقاطعة باليا على بعد 300 كيلومتر من لوكنو، عاصمة الولاية.

ووجدت السلطات في الهند أن أغلب من فارقوا الحياة من كبار السن وذوي الأمراض، الذين لم يستطيعوا تحمل الجو الحار.

ونقلت الوكالة عن مسؤول صحي في الولاية، قوله: إن أكثر من 300 مريض دخلوا المستشفى بسبب موجة الحر، وهو ما اضطر السلطات لإلغاء إجازات الأطباء.

كما قررت سلطات الهند زيادة عدد الأسرّة في المستشفيات من أجل ضمان استقبال المتأثرين بارتفاع درجة الحرارة، وأغلبهم يشكون ارتفاع الحرارة والإسهال والغثيان وصعوبات في التنفس واضطرابات في القلب.

43 درجة مئوية

وفي مقاطعة باليا، بلغت الحرارة 43 درجة مئوية متجاوزة المعدل المألوف بنحو 5 درجات، فيما وصلت الرطوبة إلى 25 بالمائة.

في غضون ذلك، أوضح خبير في هيئة الأرصاد الجوية بالهند أن الحرارة في ولاية أوتار برادش تجاوزت الحد المعتاد، مستبعدًا أن تنخفض في الساعات الـ24 المقبلة.

الهند تتجاوز الصين لتصبح أكبر دولة من حيث عدد السكان 

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