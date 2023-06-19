وفد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين بالهند يطلع على التجربة السعودية

تمخضت زيارة الوفد الهندي لاتحاد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين في الهند إلى السعودية عن تعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين واستكشاف منظومة ريادة الأعمال فيهما، إلى جانب التعرف عن قرب على النقلة النوعية التي تشهدها السعودية في تمكين رواد الأعمال وتوفير بيئة تنظيمية ملائمة لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي يعد من أهم إنجازات رؤية ٢٠٣٠ بقيادة عرّابها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين في السعودية، أن زيارة الوفد الهندي إلى السعودية اكتسبت أهمية كبرى خصوصًا أنها جاءت قبيل انعقاد قمة اتحاد رواد الشباب لدول مجموعة العشرين المقرر عقدها في 13 يوليو المقبل في العاصمة الهندية نيودلهي، مشيرًا إلى أن جمعية رؤية الريادة حريصة على ربط مجتمع ريادة الأعمال السعودي مع أهم وأنجح المجتمعات الريادية في العالم.

منظومة ريادة الأعمال السعودية

من جانبه قال رئيس الوفد الهندي لاتحاد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين، فيشال أقروال إن زيارة الوفد إلى السعودية في شهر مايو الماضي، الذي استضافته جمعية رؤية الريادة الممثل الرسمي لاتحاد رواد أعمال الشباب لمجموعة قمة العشرين في المملكة؛ حققت مخرجات إيجابية وخلقت فرص حقيقية بين أعضاء الوفد الهندي ونظرائهم في السعودية.

وقام الوفد الهندي خلال زيارته إلى السعودية التي استغرقت ثلاثة أيام، بجولة على عدد من الجهات الحكومية والخاصة التي ترتبط بمنظومة ريادة الأعمال في السعودية، حيث أبدى أعضاء الوفد الهندي إعجابه الشديد بالمنجزات الضخمة التي تحققت في المملكة وفق رؤية 2030 والتي عززت ثقافة ريادة الأعمال ودعمت الابتكار وشجّعت على الاستثمار الجريء.

اتحاد رواد الأعمال الشباب

جدير بالذكر، أن اتحاد رواد الأعمال الشباب لدول مجموعة العشرين (G20 YEA)، تأسس في العام 2010 كأكبر شبكة عالمية لرواد الأعمال الشباب مع المنشآت التي تدعمهم، وتعمل أمانة الاتحاد على توفير الدعم لشبكة عالمية متنامية تضم الآلاف من رواد الأعمال الناشئين في أهم 20 اقتصاد في العالم، والتي تمثل 90 % من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي، وكذلك 80 % من حجم التجارة العالمية.

ويتكون الاتحاد من منظمات أهلية من دول مجموعة العشرين تعنى بريادة الأعمال، ويعمل ممثليها على تحليل التحديات والصعاب واقتراح حلول لتحسين السياسات التنظيمية والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات التي تعمل عليها دول العشرين، ومن ثم يتم جمع المخرجات ورفع التوصيات إلى قادة دول مجموعة العشرين. علمًا بأن اتحاد رواد الأعمال الشباب يجتمع في كل عام قبل انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في البلد المضيف؛ ويتم عقد قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب ويتم فيها تسليم التوصيات للشربا لرفعها للقادة لمناقشتها ضمن المواضيع المطروحة في قمة القادة.