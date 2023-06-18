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لحسم صفقة انتقالهم لدوري روشن

وفد سعودي يفاوض ميندي وحكيم زياش وكوليبالي

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
وفد سعودي يفاوض ميندي وحكيم زياش وكوليبالي
المواطن - فريق التحرير

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يحظى ثلاثي فريق تشيلسي، المغربي حكيم زياش والثنائي السنغالي إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي باهتمام أندية من دوري روشن السعودي، لضمهم في الموسم الجديد.

مفاوضات مع ثلاثي تشيلسي

وأشار الصحافي بموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، سانتي أونا، قبل قليل، إلى أن هناك وفداً سعودياً متواجداً حاليًا في لندن، من أجل التفاوض مع ثلاثي تشيلسي، ميندي، حكيم زياش وكوليبالي.

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وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن هناك العديد من الأندية السعودية الأخرى التي تستعد للتفاوض مع لاعبين آخرين، على أن تجتمع مع وكلاء أعمالهم الأسبوع المقبل في لندن.

حكيم زياش
زياش – المصدر thesun

الأهلي يفاوض ميندي

وأكدت تقارير بالأمس، أن إدارة النادي الأهلي دخلت في مفاوضات رسمية مع ميندي، وقدمت له عرضًا أوليًا، وشددت على أنه قد يُقرر خوض تحد جديد، والموافقة على اللعب في دوري روشن السعودي.

وأوضحت تقارير في وقت سابق، أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي لن تُمانع رحيل إدوارد ميندي المتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2021، في حالة وصول عرض جيد في الميركاتو الصيفي.

إدوارد ميندي
تصميم لميندي بقميص الأهلي – المصدر @Santi_J_FM

حكيم زياش مطلوب في النصر

وتُشير التقارير إلى أن إدارة النصر في مفاوضات متقدمة مع حكيم زياش، ولكن سيجد العالمي منافسة قوية، حيث يطمح باريس سان جيرمان في ضمه، خاصة أنه كان قريبًا من التعاقد معه في يناير، ولكن الإجراءات الإدارية عطلت الصفقة.

حكيم زياش
زياش – المصدر @FabrizioRomano

الهلال يتفق مع كوليبالي

كما أكدت تقارير أن نادي الهلال بات قريبًا من حسم صفقة كوليبالي، حيث توصلت الإدارة لاتفاق معه بشأن كافة الشروط الشخصية، على أن تستمر في التفاوض مع تشيلسي للتعاقد معه.

كاليدو كوليبالي
كوليبالي – المصدر bavarianfootballworks

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