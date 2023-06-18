وفد سعودي يفاوض ميندي وحكيم زياش وكوليبالي

يحظى ثلاثي فريق تشيلسي، المغربي حكيم زياش والثنائي السنغالي إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي باهتمام أندية من دوري روشن السعودي، لضمهم في الموسم الجديد.

مفاوضات مع ثلاثي تشيلسي

وأشار الصحافي بموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، سانتي أونا، قبل قليل، إلى أن هناك وفداً سعودياً متواجداً حاليًا في لندن، من أجل التفاوض مع ثلاثي تشيلسي، ميندي، حكيم زياش وكوليبالي.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن هناك العديد من الأندية السعودية الأخرى التي تستعد للتفاوض مع لاعبين آخرين، على أن تجتمع مع وكلاء أعمالهم الأسبوع المقبل في لندن.

الأهلي يفاوض ميندي

وأكدت تقارير بالأمس، أن إدارة النادي الأهلي دخلت في مفاوضات رسمية مع ميندي، وقدمت له عرضًا أوليًا، وشددت على أنه قد يُقرر خوض تحد جديد، والموافقة على اللعب في دوري روشن السعودي.

وأوضحت تقارير في وقت سابق، أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي لن تُمانع رحيل إدوارد ميندي المتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2021، في حالة وصول عرض جيد في الميركاتو الصيفي.

حكيم زياش مطلوب في النصر

وتُشير التقارير إلى أن إدارة النصر في مفاوضات متقدمة مع حكيم زياش، ولكن سيجد العالمي منافسة قوية، حيث يطمح باريس سان جيرمان في ضمه، خاصة أنه كان قريبًا من التعاقد معه في يناير، ولكن الإجراءات الإدارية عطلت الصفقة.

الهلال يتفق مع كوليبالي

كما أكدت تقارير أن نادي الهلال بات قريبًا من حسم صفقة كوليبالي، حيث توصلت الإدارة لاتفاق معه بشأن كافة الشروط الشخصية، على أن تستمر في التفاوض مع تشيلسي للتعاقد معه.