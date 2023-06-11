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بعد فشل التعاقد مع ليونيل ميسي

وفد هلالي في باريس لإنهاء صفقة نيمار

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٢ مساءً
وفد هلالي في باريس لإنهاء صفقة نيمار
المواطن - فريق التحرير

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تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الهلال يجتمع مع نيمار

وأكدت قناة cbssports الأمريكية، أن نيمار أحدث اللاعبين المطلوبين للانتقال إلى دوري روشن السعودي، حيث يتواجد ممثلو نادي الهلال في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل الحصول على توقيع النجم البرازيلي.

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وأشارت إلى أن نادي الهلال كان يتوقع الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلا أنه قرر الانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، ليضع مسؤولو الأزرق خطة بديلة بالتعاقد مع نيمار.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر 90min

ولفتت إلى أن هناك وفدًا من الهلال توجه إلى باريس، يوم الجمعة، من أجل الاجتماع مع النجم البرازيلي، والتأكد من استعداده بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم المقبل، مع منحه نفس المميزات التي حصل عليها كريستيانو رونالدو مع النصر.

وأوضحت القناة الأمريكية، أن نادي الهلال مستعد لدفع 45 مليون يورو لنادي باريس سان جيرمان، من أجل حسم الصفقة، إلا أنه لم يدخل في مفاوضات رسمية مع إدارة النادي الفرنسي حتى الآن.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @neymarjr

باريس يُرحب برحيله

ومن جانبها، سترحب إدارة نادي باريس سان جيرمان برحيل نيمار، الذي ينتهي عقده في صيف عام 2025، مشددة في الوقت ذاته، على أن اللاعب البرازيلي لم يلق الاهتمام الكبير من الأندية الأوروبية حتى الآن.

وجاء في ختام تقرير cbssports، أنه في حالة انضمام نيمار سيكون إضافة مميزة لدوري روشن السعودي، الذي نجحت أنديته في التعاقد مع لاعبين مميزين، ومنهم رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما الذي وقع للاتحاد، بجانب التفاوض مع عدد من النجوم؛ ومنهم نجولو كانتي ويلفريد زاها، إلكاي جوندوجان ورياض محرز.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @neymarjr

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